Agrigento, manutenzione delle strade: arrivano i fondi della Regione

Oltre 2,7 milioni di euro saranno disponibili per la manutenzione straordinaria di alcune strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Due progetti redatti dallo staff del settore Infrastrutture Stradali sono stati infatti inseriti dall’assessorato regionale per le Infrastrutture e la Mobilità nella riprogrammazione delle risorse del Patto per il Sud, utilizzando sia le risorse provenienti dal definanziamento di alcuni progetti della viabilità secondaria e dell’Anas, per i quali ad oggi non sono stati redatti i progetti, sia l’economia derivante dal ribasso d’asta di alcuni interventi.

L'articolo di Giuseppe Pantano nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia in edicola

