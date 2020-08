Terme di Sciacca, fallisce il tentativo di vendita dell'ex Motel

Niente da fare anche questa volta. Nessuno si è fatto avanti per l’acquisto delll’ex Motel Agip, di proprietà della Terme di Sciacca spa, società in liquidazione. Ed è il liquidatore, Carlo Turriciano, che pensa adesso a una trattativa privata per la vendita.

«Trasmetterò una relazione alla Regione – dice Turriciano – e chiederò di procedere con la trattativa privata dopo tutti i tentativi che sono andati a vuoto per la vendita». Il bene era stato valutato dall’Agenzia per il Territorio 2 milioni 170 mila euro, ma adesso, con una riduzione del 25 per cento dopo i tentativi di vendita risultati infruttuosi e di un ulteriore 20 per cento, era sceso a un milione 171 mila euro.

L'articolo di Giuseppe Pantano nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

