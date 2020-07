A Lampedusa 4 mila turisti, ma in spiaggia c'è posto solo per 200

Mentre ogni settimana arrivano da tutta Italia a Lampedusa una trentina di voli che sbarcano circa quattromila turisti in cerca di sole e mare, giunge la notizia che due terzi della bianca spiaggia dell’Isola dei Conigli, definita più volte tra le più belle del mondo, è vietata alla fruizione. Non può essere utilizzata per fare il bagno.

Il divieto è previsto da un’ordinanza del 5 giugno dello scorso anno, ancora in vigore, del Dipartimento dell’Ambiente, più conosciuto come Demanio Marittimo.

Le limitazioni, che nascono per il pericolo di frane e caduta massi dalle pareti rocciose, in provincia di Agrigento, oltre Lampedusa, interessano anche alcune aree dei comuni di Menfi, Sciacca, Agrigento, Ribera, Siculiana, Cattolica Eraclea, Licata, Realmonte, Palma di Montechiaro e Linosa.

L'articolo di Rino Canzonieri nel Giornale di Sicilia in edicola

