Ribera, via al recupero di Borgo Bonsignore: lavori per 2 milioni

Via al recupero e alla riqualificazione di Borgo Bonsignore, a Ribera. Il bando di gara per la realizzazione del progetto è stato pubblicato nell’ambito del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 Patto per il Sud dal dipartimento dei Beni culturali, Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Il valore dell’appalto è di due milioni di euro.

La procedura verrà espletata in modalità telematica. Le domande vanno inviate entro il 15 giugno prossimo. Le offerte dovranno essere formulate e inviate all’Urega esclusivamente per mezzo del Sistema di appalti telematici Sitas e-procurement.

Borgo Bonsignore è un borgo rurale che si trova a pochi chilometri da Ribera, nelle immediate vicinanze del mare. Costruito alla fine degli anni Trenta, ha subìto tre interventi di manutenzione straordinaria: il primo nel 1946-1949 per riparare i danni bellici, il secondo nel 1952 per sostituire la struttura in legno dei solai degli edifici, il terzo nel 1958-1961 per il ripristino dal degrado degli immobili.

