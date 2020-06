Terme di Sciacca, rimesso all'asta l'ex Motel Agip

Pubblicato il quinto avviso per la vendita dell'ex Motel Agip a Sciacca. Il bene è libero e su di esso non grava alcun diritto di prelazione. La vendita all’asta è prevista il 4 agosto 2020. Se la vendita andrà a buon fine quanto ottenuto servirà in larga parte alla società in liquidazione a saldare il debito con il Comune di Sciacca.

Intanto, l’interesse maggiore è rivolto verso il bando, da parte della Regione, per la selezione di un partner privato interessato alla gestione delle strutture termali di Sciacca.

L'articolo di Giuseppe Pantano nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

