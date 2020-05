Turismo, per lo sviluppo si punta sui cammini

C'è anche l'agrigentino Pierfilippo Spoto tra i promotori del progetto: «Io cammino in Sicilia», lanciato assieme ad altri operatori turistici per valorizzare il turismo di prossimità. Spoto è l'ideatore del turismo esperienziale, la formula in cui il turista si integra con il territorio e diventa a sua volta, agricoltore, pastore, mugnaio e così via dicendo.

Il progetto è condiviso anche da Nanni di Falco, Giovanni Nicolosi e Attilio Caldarera, guide naturalistiche ed ambientali impegnate da venti anni nel condurre ospiti sui cammini di Sicilia.

«Abbiamo pensato - spiega Pierfilippo Spoto - che fosse giunto il momento di risvegliare i sogni di passione delle migliaia di amici che negli anni hanno condiviso con noi la voglia di camminare nella nostra Terra. Volevamo essere da stimolo per tornare a crederci ed essere pronti alla imminente ripartenza. Siamo consapevoli, continuano le quattro guide, che dovremmo adeguarci a delle restrizioni e che non sarà possibile, almeno per il momento, condurre gruppi numerosi».

