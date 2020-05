Lotta all'erosione a Eraclea Minoa, aggiudicato l'appalto

«Sono stati aggiudicati i lavori di ripascimento del litorale di Eraclea Minoa dalla struttura contro il dissesto idrogeologico, guidata da Maurizio Croce, che ha definito la gara che vede al primo posto della graduatoria, la Tehtis Costruzioni Srl, con un ribasso del 26,24%». Ne ha dato notizia ieri su Facebook il sindaco di Cattolica Eraclea Santo Borsellino.

«Rimaniamo in attesa - ha aggiunto - della convocazione dell'ultima conferenza di servizi per il rilascio delle necessarie autorizzazioni (Paur) per consentire, speriamo al più presto, l'inizio dei lavori».

La notizia completa nell'articolo di Calogero Giuffrida sul Giornale di Sicilia in edicola.

