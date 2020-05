Crisi economica da Covid, a Licata annunciate detassazioni ai commercianti

La crisi da Covid-19 coinvolge soprattutto i piccoli Comuni. Tra questi c'è Licata, dove il sindaco Pino Galanti ha annunciato la detassazione a gestori di bar ed esercizi commerciali.

L'amministrazione comunale ha già predisposto un atto di indirizzo con il quale si dà mandato ai competenti uffici comunali di predisporre gli atti propedeutici e necessari per procedere all'esenzione delle tasse locali a sostegno di esercizi commerciali ed attività produttive che si trovano in difficoltà in questo particolare momento di emergenza sanitaria legata alla pandemia da Coronavirus.

Per tutto il periodo della chiusura della loro attività i commercianti e gli artigiani licatesi non saranno soggetti al pagamento della Tari per il periodo di chiusura. Prevista anche l'esenzione del pagamento della Tosap.

