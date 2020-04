Scarichi in mare a San Leone, la denuncia di Mareamico e le indagini di Girgenti Acque

Nuovo episodio di inquinamento delle acque marine di San Leone. Secondo quanto denunciato dall'associazione ambientalista, Mareamico: "Nei giorni scorsi, in prossimità della spiaggia dell'Aster dalle condotte delle acque bianche, in assenza di precipitazioni meteoriche, è arrivato in mare un ingente quantitativo di acque fetide e sicuramente inquinate, che hanno colorato di nero il mare prospiciente".

Questo episodio è stato debitamente documentato. “Acquisito il video - spiega Claudio Lombardo, leader di Mareamico - lo abbiamo fatto visionare a Girgenti acque, che dopo un sopralluogo, ha escluso rotture fognarie in corso e ha ipotizzato che la causa possa essere stata lo scarico in queste condotte del contenuto di qualche pozzo nero, effettuata da un privato".

L'associazione ambientalista ha dunque inoltrato la documentazione alla Procura della Repubblica di Agrigento, così come aveva fatto qualche giorno fa quando aveva segnalato lo scarico in mare, attraverso il fiume Ipsas, di un pericoloso sversamento di liquami fognari. In quella occasione era stata segnalata l'ostruzione di una condotta fognaria nella zona di via Ragazzi del 99, facendo scattare l'intervento di Girgenti acque per la riparazione.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

