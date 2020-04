Terme di Sciacca, chiesta la proroga del bando d'affidamento

Si fa più stringente la richiesta alla Regione di proroga dei termini o di sospensione del bando per l'affidamento dei beni delle Terme di Sciacca. Il parlamentare regionale Matteo Mangiacavallo ha inviato una lettera all'assessore regionale all'Economia, Gaetano Armao, sollecitando quest'intervento «in considerazione di tutte le negative ed eccezionali ricadute sul mercato economico nazionale ed internazionale della sopravvenuta pandemia di Covid19».

Il comitato civico Patrimonio Termale di Sciacca scrive che «le gravissime e inattese ricadute dell'epidemia di coronavirus lo rendono invece, a nostro avviso, indispensabile, anche sotto forma di sospensione dell'avviso e fino al maturarsi di condizioni nuovamente più favorevoli che ci si augura possano realizzarsi nei prossimi mesi. Il nostro comitato - scrivono dal comitato - ha favorevolmente preso atto preso atto del fatto che un deputato regionale del territorio, Matteo Mangicavallo, abbia ufficializzato con un proprio atto politico analoga posizione a quella che il nostro comitato ritiene di assumere in ordine all'esigenza di non far più utilmente decorrere i termini per la presentazione delle proposte progettuali sull'avviso pubblico di gara in questione, in un momento in cui l'intero settore turistico a livello mondiale è chiamato a fare i conti e a rivedere le proprie progettualità al cospetto di una situazione straordinaria e assolutamente imprevedibile».

