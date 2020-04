Smart working all'ex Provincia di Agrigento, servizi attivi da remoto

La Ex Provincia di Agrigento resta operativa in piena emergenza coronavirus e garantisce i servizi essenziali da remoto, in regime di smart working: dall'Ufficio per le relazioni con il pubblico alle manutenzioni stradali passando per i servizi turistici.

Come spiega Paolo Picone sul Giornale di Sicilia, i servizi all'utenza dell'Urp saranno resi per l'intero territorio provinciale, mediante i numeri verdi. I cittadini che vorranno richiedere informazioni durante i normali orari di lavoro potranno chiamare i numeri verdi 800315555 e 800236837 oppure utilizzare la mail dell'Ente urp@provincia.agrigento.it.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE