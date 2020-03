Canicattì, integrazione di stipendio per i precari

Nuova liquidazione delle prestazioni di incremento orario e premiante per il personale comunale a tempo parziale in servizio presso l'amministrazione di Canicattì. I competenti funzionari di posizione organizzativa hanno provveduto di recente ad adottare le relative determinazioni con cui si provvede all'autorizzazione dei pagamenti dopo la rendicontazione del monte ore aggiuntivo svolto per il personale del servizio Tributi e del completamento del progetto specifico invece per i tecnici del Territorio e Ambiente.

In ordine cronologico la prima liquidazione ha interessato il personale in forza ai Servizi finanziari e programmazione e via discorrendo a tutti gli altri.

