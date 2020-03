Siciliacque al posto di Girgenti? Il forum siciliano: "Un'ingerenza"

Il forum siciliano «Acqua bene comune» si oppone fermamente all'ipotesi di subentro di Siciliacque a Girgenti Acque.

Per Antonella Leto, responsabile del movimento, si tratterebbe di «un'ingerenza gravissima». E chiede alla Regione di far luce sulla questione facendo rispettare in ogni sua parte la legge 19/15.

«Apprendiamo di un possibile subentro nella gestione commissariale prefettizia di Girgenti acque da parte di Siciliacque - scrive il Forum su una nota. Notizia che si mette in relazione all'attuale scontro tra l'Assemblea Territoriale Idrica composta dai Sindaci della provincia agrigentina e la Regione, Assessorato all'energia e servizi di pubblica utilità, che ha commissariato l'Ati per la redazione del piano d'ambito ed in seguito l'ha diffidata ad un nuovo commissariamento. Ribadiamo ancora una volta la posizione del Forum siciliano contrario ad ogni commissariamento da parte della Regione Siciliana dell'Ati. Sono gli Enti locali agrigentini che devono assumersi la responsabilità politica di indirizzare verso la gestione pubblica e partecipativa dell'Acqua ed al rispetto della legge. I privati ad Agrigento hanno già fallito».

Inoltre il movimento per l'acqua pubblica chiede all'Ati di Agrigento, ai sindaci ed ai Consigli comunali «gli unici titolati per legge, di accelerare su tutte le procedure per giungere rapidamente all'approvazione dello statuto della Azienda speciale consortile, della redazione dell'aggiornamento del Piano d'Ambito, del completamento dell'accertamento dei requisiti previsti dall'ex articolo 147 del Decreto legislativo 152/2006, in modo da avviare concretamente e pienamente la gestione pubblica e partecipativa del ciclo delle Acque in continuità con quanto già deliberato scegliendo di costituire quale futuro gestore pubblico del servizio idrico un'azienda speciale consortile».

