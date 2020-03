Agrigento, lavori sulle strade provinciali: in arrivo appalto di oltre un milione

Qualcosa si muove sul fronte della viabilità provinciale. Nuovi interventi sono stati programmati sull'asse stradale di competenza dell'ex Provincia. Le strade si rifanno il look.

Dovranno essere presentate entro le 12 del prossimo 27 marzo le offerte relative al nuovo appalto per la manutenzione di alcune strade interne del territorio provinciale. Si tratta in particolare delle strade provinciali: 15-A Bivio Caldare - Grotte; strada provinciale 15-B Stazione Grotte-Racalmuto; strada provinciale 60 (accesso a Comitini ex strada statale) e provinciale 38 Licata -contrada Cascino, sulle quali sono previsti diversi interventi progettati dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali.

Progetti finanziati dal programma di «interventi relativi a programmi straordinari di Manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane». L'importo complessivo dell'appalto è di 1.360.000, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

L'appalto (esatta denominazione «Accordo quadro annuale con un solo operatore economico per i lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza delle strade provinciali») sarà gestito integralmente in modalità telematica, e pertanto saranno accettate solo le offerte pervenute attraverso il portale Appalti del sito istituzionale, sul quale è pubblicato il relativo bando di gara con gli allegati tecnici.

© Riproduzione riservata

