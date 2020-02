Infrastrutture, Cancelleri ai sindaci agrigentini: "Ristabilire normalità"

«L'ho chiamata 'Operazione verità' perchè dobbiamo raccontare ai cittadini quello che avviene. Il tavolo si riunirà mese per mese in Prefettura e la gente sarà messa al corrente di quelle che sono le prospettive, esamineremo cantiere per cantiere».

È quanto ha detto in Prefettura il viceministro ai Lavori pubblici Giancarlo Cancelleri nel corso dell'incontro con i sindaci della provincia, i sindacati e le altre componenti dell’associazionismo che formano il cosiddetto «Cartello sociale», costituito per contrastare l’isolamento infrastrutturale. «Dal 9 marzo - ha aggiunto Cancelleri - si riuniranno quattro tavoli tecnici contemporanei per dare date certe ai cittadini».

Il viceministro ha poi annunciato delle novità relative ai lavori della Palermo-Agrigento. «La buona notizia è che ci sono già due imprese che hanno firmato i contratti di affidamento. La prossima settimana arriverà l’ufficialità e saranno riavviati i lavori sulla statale 189. Poi ripartiremo con la progettazione della statale 115 e delle tangenziali di Gela e Agrigento. Indicheremo date certe e ci impegneremo per farle rispettare. Sul ponte Petrusa, che collega Agrigento con Favara, ci sono solo dei problemi di natura organizzativa, ci è stato assicurato che già da lunedì riprenderanno i lavori ed entro maggio saranno consegnati. Dobbiamo ristabilire - conclude Cancelleri - la normalità che ad Agrigento si è persa».

