Canicattì, la banca torna operativa dopo l'incendio dello stabile

Torna a funzionare seppure a scartamento ridotto la filiale di Canicattì della banca Monte dei Paschi di Siena dopo l'incendio di oltre una settimana fa divampato all'interno dello stabile di piazza IV Novembre. Un rogo che ha ha costretto i vigili del fuoco ad intervenire in forze anche da Agrigento e lavorare per circa 4 ore prima di riuscire a mettere in sicurezza i locali della filiale.

Dopo la riattivazione dello sportello bancomat esterno già a metà della scorsa settimana e l'attivazione del multi servizio automatizzato interno adesso, all'interno della filiale, è ripresa la prestazione dei servizi alla clientela. Per il momento i clienti vengono fatti accedere e vengono serviti al primo piano nell'attesa che tra qualche tempo torni a funzionare il pianterreno della filiale da sempre destinato a sportello bancario con più casse ed i servizi di ricevimento della clientela.

La direzione della banca Monte dei Paschi di Siena e le maestranze delle ditte incaricate di riattivare la piena funzionalità della filiale di piazza IV Novembre a Canicattì stanno facendo ogni sforzo per accorciare i tempi per la completa apertura anche per ridurre i disagi nei servizi forniti agli utenti.

