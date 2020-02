Canicattì, ufficio tecnico in tilt: revocati numerosi lavori edili

Ancora provvedimenti di revoca e di sospensione lavori edili da parte della direzione Territorio e Ambiente di Canicattì. Provvedimenti che il più delle volte hanno conseguenze penali in un senso o nell'altro e che spesso sono l'effetto degli avvicendamenti alla guida dell'ufficio tecnico comunale orfano ormai da circa un decennio di un ingegnere capo titolare perché vincitore di concorso.

L'ultimo fu un giovane ingegnere Giuseppe Tomasella «regalato» al comune di Caltanissetta grazie all'istituto della mobilità dall'allora sindaco Vincenzo Corbo nel dicembre 2010 dopo tredici anni di ininterrotto e glorioso lavoro. Per circa cinque mesi continuò ad occuparsi del settore tecnico con un incarico a scavalco.

Dopo Tomasella l'incarico è stato attribuito in via fiduciaria a diversi funzionari. Negli ultimi tempi addirittura ad un laureato in legge che però aveva svolto tutta la sua carriera da dipendente comunale nella direzione Territorio e Ambiente, poi ancora ad un altro laureato in legge che non aveva mai lavorato all'ufficio Tecnico e di recente all'ingegnere Gioacchino Meli funzionario tecnico dello stesso ufficio.

I continui cambi di guida e addirittura le «direttive tecniche» date da alcuni assessori che si sono succeduti, hanno fatto sprofondare nell'incertezza l'interpretazione di norme e regolamenti sia nell'istruttoria delle pratiche che nel rilascio delle autorizzazioni. A farne le spese i cittadini ed anche il territorio.

