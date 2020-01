Naro, lavori a pieno ritmo al lago San Giovanni

Proseguono i lavori sulla riva del Lago San Giovanni di Naro. Il sindaco Maria Grazia Brandara si è recata sul posto per un sopralluogo mentre oggi in una riunione saranno chiariti alcuni passaggi tecnici indispensabili per la realizzazione del grande progetto turistico - sportivo.

«Ho effettuato un sopralluogo al lago San Giovanni per vedere l'avanzamento dei lavori - dice il sindaco - in quello che sarà un grande polo turistico e sportivo. Erano presenti l'assessore allo sport, il responsabile unico del procedimento, il consulente del sindaco, un responsabile della società che sta eseguendo i lavori e un ingegnere della Federazione Italiana Canottaggio. Oggi un'altra riunione per chiarire alcuni passaggi cruciali per la realizzazione di questo importante progetto».

Il progetto ammonta ad oltre ottocentomila euro per completare lavori fermi ormai da anni e dare ad un invaso oggi essenziale per l'agricoltura di una grossa porzione del territorio agrigenitno anche un futuro di tipo turistico.

Il Libero consorzio di Agrigento, per conto del Comune di Naro, lo scorso anno ha bandito la gara per aggiudicare i lavori sui locali per la pratica del canottaggio realizzati all'interno della diga San Giovanni. Strutture che sono rimaste incomplete almeno un decennio fa a causa dell'assenza di risorse economiche e che oggi si punta a rendere nuovamente funzionali. Gli interventi saranno soprattutto di manutenzione e completamento, con l'installazione di nuovi sistemi di illuminazione delle aree interne ed esterne e la realizzazione di alcuni lavori di muratura.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE