Agrigento, al via manutenzione delle scuole con i fondi dell'ex Provincia

Saranno realizzati con fondi dell'ex Provincia, alcuni lavori di sistemazione delle scuole agrigentine. Scadrà alle 12 del prossimo venerdì 17 gennaio il termine per la presentazione delle offerte relative all'Accordo quadro annuale con un solo operatore economico per i lavori di manutenzione ordinaria degli immobili scolastici in proprietà o in uso a qualsiasi titolo al Libero consorzio comunale di Agrigento.

Si tratta di un appalto dell'importo complessivo di 350.000 euro, compresi 15.750 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), finanziati con fondi di bilancio del Libero Consorzio. E' quanto stabilito dal settore «Edilizia scolastica» dell'ex Provincia che ha approvato la relativa delibera.

In premessa si legge che: appare opportuno procedere alla programmazione e progettazione degli interventi di manutenzione ordinaria da effettuarsi presso gli immobili scolastici di proprietà dell'ente o in uso a qualsiasi titolo; che è necessario intervenire sugli edifici scolastici per risolvere problematiche e criticità riscontrate durante i sopralluoghi effettuati da tecnici del settore «Edilizia scolastica» oppure segnalate dai dirigenti scolastici.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE