Nuove ambulanze ad Agrigento: acquistati 6 mezzi di soccorso

Sei nuove ambulanze di ultima generazione entreranno in servizio, entro la fine di febbraio, negli ospedali dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento.

Con un investimento di oltre 500 mila euro, rinnoveranno completamente il parco ambulanze nella provincia e vanno ad aggiungersi alla fornitura di due ambulanze per i presidi "San Giacomo d'Altopasso" di Licata e "Barone Lombardo" di Canicattì, già avvenuta nei mesi scorsi.

L'area Gestione autoparco del settore Tecnico dell'Asp, con l'avallo della direzione, ha disposto che le due migliori fra le vecchie ambulanze continuino a rimanere disponibili e a far da "muletto" alle nuove in caso di temporanea indisponibilità per guasti o manutenzioni programmate.

