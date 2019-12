Asili senza mensa a Favara, il Comune pubblica il bando

Pubblicato il bando di gara per far ripartire le refezione scolastica, interrotta nello scorso mese di novembre, non senza polemiche da parte dei consiglieri dell'opposizione, a beneficio degli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia nei quattro istituti comprensivi della città («Mendola-Bersagliere Urso», «Gaetano Guarino», «Vitaliano Brancati» e «Falcone e Borsellino»).

Le ditte interessate potranno presentare offerta entro le ore 13 del prossimo 8 gennaio. Si aggiudicherà la prestazione l'impresa di ristorazione che avrà effettuato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il costo del servizio, che rientra tra quelli a domanda individuale, graverà interamente sulle tasche delle famiglie degli alunni in considerazione dell'attuale situazione di dissesto finanziario del Comune che non rende possibile una sua compartecipazione con oneri a carico del proprio bilancio.

Secondo i calcoli effettuati dall'ufficio competente, per assicurare la refezione scolastica per l'intero anno 2020 occorrono 149.303,08 euro, iva esclusa, somma che trova copertura finanziaria solo per 24.410,76 euro. Quest'ultimo importo è corrispondente ai pasti da erogare al personale docente e non docente avente diritto ai sensi della legge 135/2012 mediante la quale lo Stato assegna ai comuni un finanziamento in relazione al numero delle classi che usufruiscono del pasto.

