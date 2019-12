Ravanusa, 5 milioni di euro per i lavori di consolidamento

Si consolida il centro abitato di Ravanusa. Lo ha comunicato il sindaco Carmelo D'Angelo: «Un progetto che è un altro tassello importante per consolidare tutta la zona in frana del centro abitato dove già si stanno eseguendo le opere della zona più a valle e che fanno parte del progetto generale predisposto dalla mia amministrazione».

Con decreto dell'assessorato regionale al Territorio ed Ambiente, infatti, sono stati finanziati i lavori di consolidamento dell'abitato per quasi 5 milioni di euro per il dissesto idrogeologico, che si aggiungono ai sette milioni delle opere di consolidamento già in esecuzione.

«Un altro risultato importante - ha proseguito D'Angelo - per la nostra città e per la messa in sicurezza del territorio ravanusano che potrà garantire il recupero urbano di un quartiere in cui molte case vengono abbandonate e non riqualificate anche a causa del dissesto idrogeologico. Va riconosciuto - ha concluso il sindaco - il merito all'Ufficio tecnico che collabora e lavora senza sosta per raggiungere questi importanti risorse».

Le risorse sono quelle del Po Fers Sicilia 2014-2020 «Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera».

