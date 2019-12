Villa comunale di Sciacca, donati 5mila euro per il parco giochi

Un investimento complessivo di 5000 euro quello del Rotary a beneficio della villa comunale di Sciacca. Sono arrivati un'altalena, uno scivolo e altri giochi. All'inaugurazione è intervenuto anche il governatore del distretto Sicilia - Malta del Rotary, Valerio Cimino. All'interno della villa comunale «Ignazio Scaturro» i giochi mancavano da molti anni e adesso grazie al Rotary, con un progetto finanziato sia dal distretto che dal club di Sciacca, sono arrivati per la gioia dei più piccoli.

«Abbiamo ottenuto una sovvenzione distrettuale - dice il presidente del Rotary club di Sciacca, Vincenzo Indelicato - perché il progetto è stato ritenuto valido, sostenibile ed in linea con alcuni bisogni essenziali delle fasce sociali più deboli quale è quella dei bambini e degli anziani». Il presidente ha ringraziato in particolare i soci Paolo Alì per avere supportato sul piano tecnico la realizzazione del progetto e Aldo Misuraca per averlo supportato nell'iter burocratico necessario. Inoltre, ha ricordato che questo della villa comunale rappresenta l'unico parco giochi del centro storico e dei vicini quartieri di San Michele e della Marina e poi per «rivitalizzare questo luogo che negli anni Cinquanta e Sessanta era il centro dello svago per la città».

Il Comune di Sciacca ha varato un progetto da 200 mila euro per la riqualificazione della villa comunale di Sciacca.

