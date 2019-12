Sciacca, carenze d'organico: due nuovi posti in procura

Due posti di sostituto procuratore sono stati previsti per Sciacca come sede disagiata. Il termine ultimo per la presentazione delle domande, da parte dei magistrati, scade nella giornata di oggi e tra qualche giorno si saprà se e quanti si saranno fatti avanti.

La sede disagiata consente un vantaggio economico e anche di punteggio e dunque ai fini della carriera per i magistrati. Se arriverà anche uno solo dei due magistrati potrebbe raggiungere subito la nuova sede, la Procura della Repubblica di Venezia, il sostituto Christian Del Turco che è già stato trasferito e che altrimenti rimarrà a Sciacca, ma non oltre il mese di aprile del 2020.

E questo perché è stata accolta la richiesta di posticipato possesso. I posti vacanti in procura sono due considerando anche quello Del Turco.

