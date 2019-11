Mercatini di Natale, il Comune di Agrigento cerca gli esercenti

È stato diramato ad Agrigento un avviso pubblico per trovare gli operatori del settore artigianale, commerciale e turistico interessati a prendere parte al mercatino natalizio. Si cercano in particolare artigiani e commercianti specializzati.

Il mercatino si terrà in piazza Aldo Moro e il numero delle postazioni, in linea di massima, può essere compreso tra un minimo di 16 e un massimo di 26. Le istanze vanno presentate al Protocollo generale del Comune, in plico chiuso e controfirmato sui lembi, entro mezzogiorno di lunedì 2 dicembre.

