Consulta comunale sul turismo di Agrigento, dopo un anno nessuna riunione

Attivare subito la Consulta comunale sul turismo. È quanto chiede, con una lettera inviata al presidente del Consiglio comunale di Agrigento, Daniela Catalano, il presidente di Confcommercio Sicilia e Federalberghi, Francesco Picarella.

"Con delibera di Consiglio comunale n. 148 del 25/06/2018, il Comune di Agrigento –scrive Picarella - riconoscendo il turismo come materia fondamentale per lo sviluppo economico della città ha approvato il regolamento della Consulta sul turismo. La consulta, anche se organo consultivo e di confronto tra l’ente e le realtà imprenditoriali e sociali operanti nel territorio, avrebbe dovuto esprimere pareri in ordine alla programmazione delle iniziative di intrattenimento e promozione turistica di interesse locale; alle iniziative che hanno lo scopo di migliorare l’ospitalità e l’offerta turistica locale; la destinazione degli introiti derivanti dalla Tassa di soggiorno".

Della consulta fanno parte, oltre a Picarella anche Carmelo Cantone (Abba), Claudio Spoto (Cna), Emanuele Farruggio (Consorzio turistico), Salvatore Ciulla (Temenos) e Mattias Lo Pilato (Il Centro storico di Agrigento).

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE