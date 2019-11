Palma di Montechiaro, 150mila euro per il nuovo asilo comunale

I locali dove una volta era sistemato il commissariato di Polizia di Stato a Palma di Montechiaro, ospiteranno un nuovo asilo comunale. Il sindaco, Stefano Castellino, è riuscito a salvare in extremis un finanziamento di circa 150 mila euro finanziati dal Ministero dell'Interno, nell'ambito del Programma Nazionale Servizi di cura all'Infanzia e agli anziani non autosufficienti.

Il progetto, da diverso tempo giaceva nei cassetti del Comune. La struttura, che si trova al Villaggio Giordano, dopo il trasferimento del commissariato era stata vandalizzata in più parti.

«Si è fatto tutto ciò che era possibile per ridare dignità ad una struttura che dopo il trasferimento del commissariato era stata deturpata e vandalizzata - dice il sindaco Castellino. La mia amministrazione si è adoperata e ci stiamo adoperando per completare i lavori degli spazi esterni, non previsti nel finanziamento, per garantire la sicurezza, la vivibilità ed il rispetto del nuovo asilo nido comunale. Subito dopo verranno trasferiti gli arredi, tutto il materiale didattico e le attrezzature necessarie per fare in modo che i nostri bambini, che frequentano l'asilo nido comunale, avranno una sede adeguata e confortevole. Un ringraziamento per l'eccellente lavoro svolto va agli assessori Castronovo e Cottitto e al collaboratore Todaro nonché all'Ufficio Tecnico Comunale per aver seguito i lavori».

