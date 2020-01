Capitale della cultura Palma di Montechiaro si candida

Candidatura di Palma di Montechiaro a capitale della Cultura per l'anno 2021. Il Comune firma un protocollo d'intesa, della durata biennale, con l'Ordine degli architetti. Gli architetti saranno, dunque, a supporto dell'amministrazione comunale per le attività di progettazione, formazione e studi, per la redazione di progetti ed elaborati e lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio e, ancora, organizzazione di visite, stage per gli studenti, conferenze, dibattiti, seminari e workshop.

La firma è stata apposta durante una riunione fra Alfonso Cimino, Calogero Giglia e Isabella Puzzangaro: rispettivamente presidente, vicepresidente vicario e consigliere dell'Ordine degli architetti di Agrigento; Stefano Castellino, sindaco di Palma di Montechiaro; Angela Rinollo, collaboratrice del sindaco e l'architetto Alfonso Di Vincenzo. Prossimo passo sarà l'istituzione di un comitato scientifico del quale farà parte l'Ordine degli architetti con una apposita commissione.

"Siamo ben lieti di essere stati chiamati dall'amministrazione comunale di Palma di Montechiaro nella persona del sindaco, Stefano Castellino, a promuovere questo territorio, questa comunità e i suoi beni architettonici rinomati in tutto il mondo - afferma Alfonso Cimino - . Noi ci saremo per sponsorizzare Palma di Montechiaro come Capitale della Cultura per l'anno 2021 perché è forte il nostro rapporto con questa amministrazione e il territorio".

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE