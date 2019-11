Rifiuti, ad Agrigento scoperti seimila evasori

Il Comune di Agrigento ha scoperto quasi 6.200 cittadini che evadono la tassa sui rifiuti per quanto riguarda le utenze domestiche e circa 400 per quelle non domestiche.

"La lotta all'evasione ancora continua - garantisce l'assessore comunale all'Ambiente Nello Hamel - . Abbiamo avuto, così facendo, un'ottima sorpresa: ci sarà a disposizione un milione e 600 mila euro che destineremo in larga parte alla diminuzione delle bollette delle utenze domestiche".

La scoperta delle utenze “fantasma” è avvenuta, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, in crescendo nel 2019: a marzo risultavano 2.400 utenze, mentre a fine maggio si parlava già di circa 6 mila utenze.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE