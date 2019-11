Agrigento, giro di vite sulla movida: setacciato il centro storico

Intensi i controlli dei carabinieri nel centro storico di Agrigento durante il lungo ponto di Tutti i Santi. Decine di pattuglie si sono avvicendate per perlustrare, soprattutto nelle ore serali e notturne, la via Atenea, la via Pirandello ed il dedalo di viuzze circostanti.

Ad essere stato multato con una sanzione amministrativa un gruppo musicale che non possedeva l'autorizzazione ad esibirsi davanti a due locali. Controlli anche sulla circolazione: centinaia i veicoli controllati per appurare se in zona ci fosse spaccio o consumo di sostanze stupefacenti.

