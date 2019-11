Uva, mercato in piena crisi nell'Agrigentino: prezzi in calo rispetto al passato

Qualcuno si è accorto, in ritardo, della crisi di quest'anno del settore dell'Uva da tavola. Una pesante crisi che ora è arrivata come una tegola sul comparto agricolo canicattinese.

Per cercare almeno di attirare l'attenzione delle istituzioni preposte e degli organi di stampa la Confederazione Italiana Agricoltori ha organizzato per oggi pomeriggio una riunione straordinaria ed urgente all'interno dell'aula consiliare del comune di Mazzarrone, che assieme a Canicattì è uno dei poli di produzione, per cercare di fare il punto della situazione e soprattutto trovare interlocutori credibili per risollevare il settore.

Non è un mistero che proprio quest'anno dopo le avversità degli anni scorsi i problemi maggiori vengono dai mercati.

