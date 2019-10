Turismo, ad Alessandria della Rocca nasce l'albergo diffuso

Muove i primi passi il progetto per la realizzazione dell'albergo diffuso nel piccolo centro dei monti Sicani: lavoreranno in sinergia pubblico e privato. L'obiettivo sarà quello di attirare ad Alessandria della Rocca turisti da ospitare nelle case dei privati nel centro storico - spesso disabitate o usate come seconde case da alessandrini emigrati all'estero - che saranno messe a rete dal comune che si occuperà dell'organizzazione di servizi turistici ed eventi, della promozione e del marketing.

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanna Bubello, con un avviso pubblicato sul sito del comune e diffuso anche su Facebook, ha già informato la cittadinanza che «nell'ambito della realizzazione del progetto per l'ospitalità diffusa sono aperti i termini per la manifestazione d'interesse per l'inclusione di immobili di proprietà privata in una rete ricettiva diffusa nel centro storico. Tutti i cittadini interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d'interesse compilando apposito modulo all'ufficio di protocollo del comune entro il 10 dicembre 2019. Il modello per l'adesione all'iniziativa è anche scaricabile dal sito www.comune.alessandriadellarocca.ag.it».

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE