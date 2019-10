Licata, i debiti sono alle stelle: il Comune va verso il dissesto

«Il Comune di Licata ha debiti fuori bilancio per 80 milioni di euro e non 60 come era stato detto in occasione di un Consiglio comunale». Lo sostiene il presidente dell'Udicon, unione per la difesa dei consumatori di Licata, l'ex sindaco Nino Amato che ha reiterato agli amministratori la richiesta di dichiarare il dissesto economico.

«Abbiamo reiterato - dice Amato - la richiesta alla Corte dei Conti di attivare nei confronti del Comune di Licata, la procedura del dissesto finanziario. La reitera è motivata dal fatto che il Comune di Licata ha una situazione finanziaria a nostro avviso fuori controllo e debiti fuori bilancio che l'amministrazione comunale stessa quantifica in 60 milioni di euro mentre alcune voci dicono che ammontano addirittura a 80 milioni di euro».

Intanto quattro consiglieri comunali di opposizione definiscono «drammatica» la situazione finanziaria del Comune e chiedono al sindaco Pino Galanti «come intende attivarsi per un piano di rientro che eviti costantemente l'anticipazione di cassa che precedentemente ci è costata 150.000 euro all'anno».

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

