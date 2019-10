Abusivismo a Sciacca, sequestrato un edificio

La sezione controllo del territorio del comando della Polizia Municipale di Sciacca ha sequestrato una sopraelevazione di circa 60 metri in contrada Maurici. Il manufatto era in corso di edificazione su un immobile vincolato dalla soprintendenza. Per reati urbanistici e paesaggistici è stato segnalato alla procura un saccense, proprietario del bene.

La Polizia Municipale anche negli ultimi mesi ha rafforzato i servizi finalizzati a bloccare i reati in materia urbanistica. Dall'inizio dell'anno, secondo quanto si apprende dal comando Fazio, sono una ventina le denunce scattate a Sciacca per la realizzazione di manufatti non autorizzati.

Si tratta quasi esclusivamente di porzioni di strutture, ampliamenti. Il tutto non autorizzato e per il quale sono scattate le relative denunce.

