Burocrazia digitalizzata, un'arma in più per le imprese agrigentine

Innovazione tecnologica e digitale: la Camera di commercio di Agrigento a fianco degli operatori economici della provincia. Digitalizzare per semplificare le procedure burocratiche utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall'ente camerale.

È questa la nuova iniziativa promossa dalla Camera di commercio per aiutare gli imprenditori a dialogare con le pubbliche amministrazioni. L'iniziativa sarà presentata a Agrigento, il prossimo 25 settembre dalle 9 alle 17, attraverso momenti formativi individuali e di gruppo, curati dai funzionari della Camera di Commercio e dalle consulenti InfoCamere, Sara Pirro e Maddalena Venezia.

Il dispositivo Token Wireless, che potrà già essere richiesto durante l'incontro allo sportello informativo, rappresenta un vero «salto di qualità culturale» pensato per essere facilmente utilizzabile da chiunque, a prescindere dalla maturità digitale posseduta. La giornata formativa di mercoledì 25 settembre si svolgerà nella sede della camera di commercio di Agrigento in via Atenea ed è dedicata a professionisti e imprenditori di qualsiasi settore merceologico.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

