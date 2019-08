Pronto soccorso di Sciacca, la denuncia del Tdm: "C'è un solo ausiliario"

«Non è possibile che al pronto soccorso ci sia un solo ausiliario per ogni turno perché questo determina problemi anche per il trasferimento dei pazienti nei reparti». È il presidente del Tribunale per i Diritti del Malato di Sciacca, Lilla Piazza, ad evidenziare questa come la principale criticità del Giovanni Paolo II.

«La situazione riguardante i medici, tranne che in qualche reparto, è notevolmente migliorata rispetto al passato e sono arrivati anche alcuni infermieri - aggiunge Lilla Piazza - ma la mancanza del personale ausiliario crea particolari disagi».

Questa situazione è emersa anche in occasione di un sopralluogo che, alla vigilia di Ferragosto, ha effettuato al Giovanni Paolo II il comitato Sanità di Sciacca ed al quale ha partecipato anche il sindaco, Francesca Valenti.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

