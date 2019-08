Sciacca, pronto il progetto per potenziare la discarica

Il presidente della Srr rifiuti, Enzo Greco Lucchina, ha presentato alla Regione il progetto integrale di ampliamento della discarica Salinella-Saraceno di Sciacca che comprende una vasca di ben 500 mila metri cubi.

«Lo abbiamo presentato in pieno agosto - dice Greco Lucchina - e posso riferire che è stato il presidente della Regione, Nello Musumeci, alcuni giorni prima, a sollecitarmi, telefonicamente, a presentare il progetto che consentirà di risolvere per tantissimi anni il problema dei rifiuti non soltanto nei 17 comuni dell'ex Ato di Sciacca, ma in tutta la provincia perché con l'aumento delle percentuali di differenziata è un quantitativo sempre inferiore di rifiuti quello che finisce in discarica».

Lo scorso anno era stato presentato al Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione il progetto esecutivo di ampliamento della discarica Salinella - Saraceno di Sciacca, impianto di proprietà pubblica. Costo dell'opera 18 milioni di euro. Il nuovo progetto prevede una spesa complessiva di 25 milioni di euro.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE