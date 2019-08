Ripresa economica di Agrigento: in vista segnali di ripresa

Timidi segnali di ripresa economica in provincia di Agrigento. Note positive, non tali da fare intravedere una vera e propria crescita, ma sicuramente da fare sperare in una ripresa del sistema produttivo. È questo il quadro emerge dalla lettura dei dati ufficiali sulla natalità e mortalità delle imprese agrigentine nel secondo trimestre 2019, diffusi da Unioncamere - Infocamere.

Tra aprile e giugno sono state 616 le imprese che si sono iscritte alla Camera di commercio di Agrigento, a fronte di 398 cancellazioni con un saldo positivo di 218 aziende. In percentuale il tasso di crescita è stato dello 0,54 %, superiore alla media nazionale che si è attestata allo 0,48%. Nella classifica regionale Agrigento si piazza al terzo posto dopo Palermo e Siracusa, mentre a livello nazionale si ritrova al trentesimo posto.

"Si tratta di dati - afferma il Commissario straordinario dell'Ente Giuseppe Termine - che inducono ad un leggero ottimismo perchè dimostrano una capacità di resistenza del tessuto economico locale di fronte ad un lungo periodo di crisi. Positivo anche il recupero delle imprese dell'artigianato che sembrano avere interrotto una lunga serie negativa che ha portato alla chiusura di diverse attività negli ultimi anni. Servizi alle imprese e turismo si dimostrano i comparti più dinamici".

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia di oggi.

