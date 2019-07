"The Carnival Experience" a Sciacca, i turisti andranno a lezione

Il Carnevale mostrato ai turisti ed ai saccensi già dalla fase di realizzazione delle opere in cartapesta, attraverso il loro coinvolgimento prima in una visita al museo e poi nelle strutture dove si realizzano i carri. Anche in queste calde giornate della stagione estiva perché ci sono maestranze saccensi che sono all'opera.

Il Museo Diffuso di Sciacca ha il presentato ieri, con il presidente, Daniela Rizzuto, "The Carnival Experience", un viaggio per grandi e piccini nel mondo del Carnevale di Sciacca, accompagnati dai diretti protagonisti.

"Un'esperienza da vivere con i 5 sensi, per conoscere, comprendere e vivere la meravigliosa arte della cartapesta, la ricchezza dei contenuti della tradizione carnascialesca saccense, la complessa e complessiva macchina del carnevale ma anche condividere la convivialità e l'amicizia che accompagna tutta la preparazione di un carro e del suo gruppo", evidenzia Daniela Rizzuto che ha parlato assieme a carristi che hanno già sposato il progetto e altri arriveranno.

