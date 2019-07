Limitazioni alla pesca: in rivolta Sciacca, Licata e Porto Palo

La marineria di Sciacca in "rivolta" con i natanti che, da Sciacca a Licata e fino a Porto Palo di Capo Passero rimangono in porto.

Il nuovo regolamento comunitario, entrato in vigore il 10 luglio scorso, introduce, così come riporta Giuseppe Pantano in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, zone di interdizione alla pesca a strascico molto ampie fra le quali "est del banco avventura" e "ovest del bacino di Gela".

Questa interdizione era stata preannunciata qualche tempo fa, ma soltanto il 5 giugno scorso il vecchio parlamento europeo ha approvato il regolamento. Oggi i rappresentanti delle marinerie agrigentine incontreranno, ad Agrigento, il prefetto, Dario Caputo.

