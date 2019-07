Impianto di biogas a Sciacca in discussione all'Ars: è polemica

Per la prima volta la costruzione di un impianto di smaltimento dei rifiuti verrà discussa all'Ars. Le commissioni Ambiente, Sanità e Attività Produttive si riuniranno in modo congiunto il 18 luglio per valutare se il centro per la produzione di biogas dalla parte umida dei rifiuti differenziati è un pericolo per Sciacca.

Si aprirebbe in quel caso un precedente che detterebbe la linea visto che sugli impianti di biogas la Regione sta investendo come alternativa ai termovalorizzatori e per risolvere il problema di non mandare più in discarica la parte umida dei rifiuti.

L'impianto di Sciacca dovrebbe essere realizzato in contrada Scunchipani dalla Moncada Energy attraverso una società del gruppo, la My Ethanol Srl.

