Ravanusa, ok al Piano triennale delle opere pubbliche

Si è riunito il Consiglio Comunale che ha approvato il Piano triennale delle opere pubbliche, il documento di programmazione economica della giunta D'Angelo ed il Bilancio di previsione del triennio 2019-2021.

Meta rilevante per l'Esecutivo di Carmelo D'Angelo che supera, con la maggioranza di undici consiglieri comunali su sedici, l'esame del bilancio di previsione e degli atti propedeutici in due distinte sedute. Si è discusso di Piano triennale delle opere pubbliche, è stato l'assessore al ramo, Guido Muratore, ad elencare tutte le opere inserite nella programmazione, di cui moltissime nell'elenco annuale, hanno già la copertura finanziaria per investimenti che si aggirano intorno ai venti milioni di euro.

È stato illustrato, altresì, il Bilancio comunale, dal sindaco Carmelo D'Angelo e dall'assessore alla Pubblica istruzione ed alla Solidarietà sociale, Tonino Nobile, ad argomentare sulla programmazione e sugli obiettivi prefissati dalla giunta per l'anno in corso. Un bilancio di circa 30 milioni di euro, due terzi per investimenti volti alla riqualificazione ed al superamento del dissesto idrogeologico e dieci milioni per la spesa corrente.

