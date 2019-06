Banche e trasparenza anche in provincia di Agrigento, presentato il servizio di Federconsumatori e Cgil

È operativo anche in provincia di Agrigento il "Servizio Trasparenza" che Federconsumatori, insieme alla Cgil, offrono agli iscritti che hanno bisogno di assistenza tecnica per verificare la correttezza dell'operato di banche e finanziarie nella gestione delle pratiche di credito al consumo e cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Ad illustrarne il funzionamento è stato il presidente regionale dell'associazione di tutela dei consumatori, Alfio La Rosa.

All'incontro erano presenti anche Massimo Raso, segretario generale della Cgil Agrigento; Matteo Lo Raso, responsabile Federconsumatori Ribera; Angelo Pisano, Federconsumatori Licata: Luigi Licari della sede di Sciacca. L'occasione è stata utile anche per annunciare l'apertura di una nuova sezione di Federconsumatori in provincia di Agrigento, quella di Ribera a cui, come ad Agrigento, Licata e Sciacca, potranno rivolgersi i cittadini negli orari di ricevimento per ottenere assistenza sui propri contratti di credito e verificare se l'istituto finanziario si è comportato in modo corretto o ha applicato tassi di interesse e costi non dovuti. (*PAPI*)

