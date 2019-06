Agricoltura, primi benefici nell'Agrigentino: si riducono le tariffe idriche

Una riduzione delle tariffe idriche per gli agricoltori Agrigentini. A seguito di una ricognizione di economie di gestione disposta dal commissario straordinario Carlo Turriciano, a capo del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e dei singoli Consorzi di Bonifica accorpati, 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta e 5 Gela, finalizzata ad un efficientamento del servizio irriguo e ad una gestione delle risorse finanziarie dei Consorzi, è stato possibile, per la prima volta, dopo un quinquennio, applicare una riduzione alle tariffe del comprensorio dell'ex Consorzio di Bonifica 3 Agrigento.

"Lo spirito dell'amministrazione, interpretato dal suo rappresentante legale, Carlo Turriciano, ha consentito al direttore generale, Giovanni Tomasino, di raccogliere al meglio le esigenze degli agricoltori - evidenzia in una nota il consorzio - e, contemperandole con il risultato di amministrazione, di potere reinvestire le economie create dal risparmio di gestione dell'ultimo periodo, in un concreto aiuto al comparto dell'agricoltura".

Il commissario Turriciano, consapevole che ancora molto si deve fare, ha decisamente invertito la tendenza dell'ultimo quinquennio che ha visto a fronte delle gravi difficoltà finanziarie, il Consorzio di Bonifica di Agrigento, costretto, ad aumentare le tariffe idriche ed istituzionali come unica soluzione per il funzionamento dell'amministrazione e conseguentemente per il raggiungimento del pareggio di bilancio.

Determinante si è rivelato, il ruolo dell'assessore regionale all'Agricoltura, Edgardo Bandiera, che ha supportato l'azione di governance del commissario Turriciano, non solo sotto il profilo politico ma anche e soprattutto con azioni di sostegno finanziario che sono risultate decisive». In concreto, al Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, per il 2019, la tariffa applicata per il beneficio irriguo sarà pari a 75 euro Ha con una riduzione di 10 euro Ha, rispetto alla tariffa di e 85 Ha applicata per il 2018. La tariffa per l'idrico, è pari ad 0.21 euro, con una riduzione di 0,02 euro, rispetto alla tariffa e 0,23 applicata per il 2018.

