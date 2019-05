Traffico caotico ad Agrigento, arriva il bando di sistemazione della viabilità

C'è il bando. Il progetto di sistemazione della viabilità - caotica, talvolta infernale, - del quadrivio Spinasanta s'avvia veramente a divenire realtà.

Il Comune, già all'inizio di gennaio, aveva avviato l'iter per indire la procedura aperta per gli «Interventi di messa in sicurezza del quadrivio Spinasanta, delle aree limitrofe e della viabilità». Adesso, spetterà alla sezione territoriale dell'Urega aggiudicare gli interventi.

L'impegno di spesa complessivo è di 970 mila euro e l'importo dei lavori a base d'asta ammonta a 581.251,79 euro. Si tratta di un progetto sognato da decenni, ad Agrigento. Un piano dei lavori che potrà però divenire veramente realtà grazie alla convenzione - per 2 milioni e 400 mila euro - fatta con l'Anas per i fondi delle misure compensative relative al raddoppio della strada statale 640, la Agrigento-Caltanissetta.

