Furto in un negozio durante il viaggio di istruzione a Madrid: quattro studentesse agrigentine fermate dalla polizia

Si sono allontanate dal gruppo di compagni di scuola con cui erano in viaggio di istruzione a Madrid, ma una volta entrate in un negozio di cosmetici, hanno messo a segno un furto. Sono così finite nei guai quattro studentesse di un istituto superiore della provincia di Agrigento, fermate dalla polizia spagnola.

Le ragazze, tutte diciottenni, si trovano attualmente in stato di fermo: le quattro giovani sono state notate da una commessa del negozio che le ha viste aggirarsi in modo sospettoso tra gli scaffali.

Le ha quindi monitorate attraverso le telecamere del circuito di videosorveglianza, poi ha notato che avevano nascosto alcuni prodotti dentro i giubbotti. A quel punto la donna ha lanciato l'allarme e le studentesse sono state perquisite: avevano addosso la merce che avrebbero voluto portare via senza passare dalla cassa.

La polizia è così intervenuta portando le quattro ragazze in caserma. La merce rubata è stata recuperata e riconsegnata ai titolari dell'attività commerciale. Un'amara sorpresa per gli insegnanti e i compagni di scuola che le attendevano per tornare in albergo, dopo una sosta del pullman con cui stavano girando la città spagnola: le giovani non sono più tornate indietro, visto che sono ora accusate di furto aggravato.