Menfi, ecco centomila euro per sistemare scuola e strade

I pasti dal prossimo anno scolastico saranno cucinati all'interno della scuola per i 170 bambini che frequentano la materna «Norino Cacioppo» di Menfi e prima del 21 giugno, data di inizio di Inycon, il centro storico si rifarà il look.

Tutto questo grazie ai 100 mila euro che l'amministrazione comunale di Menfi, guidata dal sindaco Marilena Mauceri, sta spendendo per questi due interventi. La spesa doveva essere impegnata entro il 15 maggio e il Comune di Menfi ha già affidato i lavori che per la scuola sono già in fase conclusiva grazie ai 12.500 euro impegnati per il rifacimento dell'impianto di alimentazione a gas metano della mensa scolastica dell'istituto «Norino Cacioppo».

Da qualche anno i pasti venivano preparati anche in altre città di chi si è aggiudicato la gara e poi trasferiti nella scuola. Adesso, invece, la ditta che vincerà la gara dovrà prepararli direttamente a scuola. I lavori hanno riguardato anche la posa in opera dei presidi di sicurezza (segnaletica luminosa) ed adeguamento dei locali alle prescrizioni normative in materia igienico-sanitaria (griglie di interdizione).

