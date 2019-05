Approdano le navi da crociera, Porto Empedocle punta tutto sul turismo

Le navi da crociera sono tornate. Porto Empedocle torna a puntare tutto, per la ripresa economica e commerciale, sul turismo, consapevole del fatto che potrà sfruttare una posizione strategica: si trova, del resto, tra la Valle dei Templi e Scala dei Turchi. Domenica è stato il giorno della «Berlin». Oggi toccherà invece alla nave crociera «Sea Cloude».

"Quella di domenica è stata una bellissima giornata per tutti gli empedoclini e per il rilancio del porto, l'arrivo della nave da crociera maltese ‘Berlin' con 500 passeggeri di diverse nazionalità che hanno potuto ammirare i nostri luoghi e la nostra ricchezza culturale, artistica, storica e le bellezze naturali di questo lembo di terra baciata dal sole e dal mare rappresenta una svolta per l'intero territorio - ha detto il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, - . E stiamo già lavorando per un'accoglienza con più servizi e con un'offerta per il turista voglioso di essere sorpreso dalla nostra storia, cultura popolare e artistica. Il lavoro di squadra ha pagato. Grazie a una stretta collaborazione con l'autorità portuale, la Capitaneria e gli organi preposti siamo riusciti a fare gli interventi necessari per rendere il porto fruibile alla crocieristica e al turismo nazionale e internazionale".

