Tassa di soggiorno ad Agrigento, Confcommercio Sicilia: "È utile ma non c'è un ritorno"

Il presidente di Confcommercio Sicilia, Francesco Picarella, è intervenuto sulla ricezione turistica di eccellenza ad Agrigento. "L'imposta sul soggiorno costituisce una "risorsa" per le casse del Municipio peccato che non ci sia un adeguato ritorno", ha detto Picarella in un'intervista al Giornale di Sicilia in edicola.

"Si diano segnali determinanti - aggiunge - a chi crea lavoro". Al Comune di Agrigento, oltre alle tasse comunali ed ai servizi quali Imu, Tari, Acqua, si aggiunge quella della tassa sul soggiorno.

Solo nel 2018 il Comune ha incassato circa 800.000 euro dall'imposta di soggiorno.

