Valle dei Templi come traino all'economia, i risultati di una ricerca

Presentata al Parco della Valle dei Templi, Casa Sanfilippo, dal professor Mario Abis, professore di Statistica e Ricerche di Mercato presso L'Università Iulm di Milano, la ricerca: «L'impatto socioeconomico del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi».

La 74esima edizione del Mandorlo in Fiore 2019, appuntamento di riferimento per la valorizzazione della cultura siciliana, è stata l'occasione e cornice privilegiata per l'instaurarsi di una sinergia virtuosa tra Rsm Italia (una società di organizzazione e revisione contabile) ed il Parco, al fine di sostenere e promuovere l'identità e la crescita culturale siciliana.

Il Parco, infatti, ha tra le sue principali finalità, la tutela e la valorizzazione dei beni archeologici, paesaggistici e ambientali della Valle e l'identificazione, la conservazione, gli studi e la ricerca dei beni archeologici, paesaggistici e ambientali a fini scientifici e culturali.

L’articolo nell’edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

